La sorprendente reflexión de Jorge Martín sobre su "pelea" con Márquez: "Si me hubieran dado una Ducati..."

El madrileño considera que, de haber contado con una moto de la marca italiana, habría llevado la lucha por el título hasta las últimas carreras con el de Cervera.

Jorge Martín ha vivido la peor temporada de su vida. Una serie de duros accidentes han provocado que el campeón del mundo de 2024 no haya podido participar en una mayoría importante de carreras a lo largo de todo el calendario. La consecuencia de esos incidentes, múltiples fracturas y demasiados pasos por quirófano.

Antes de comenzar el año, en plena lucha por el título de 2024, Ducati se decidió por Marc Márquez antes que por Jorge de cara al curso siguiente. Esa decisión llevó a Martín a firmar por Aprilia, que ha contado este año con una moto algo inferior.

Sin embargo, Jorge confía en su potencial y ha confesado que cree que podría haber peleado por el campeonato hasta el final con Marc si hubiera pilotado una Ducati: "Nunca lo sabremos. Pero viendo la temporada de Alex Márquez y viendo los tiempos de las carreras de este año respecto a las de 2024, yo creo que podría haberlo peleado".

"Evidentemente, yo hubiese dado mi 100%, y creo que ese 100% me hubiera dado para pelear, no te digo para ganar a Marc, porque eso es imposible de saber ahora, quizá lo sepamos más adelante. Porque lo que ha hecho Marc este año es algo desorbitado. Pero me considero fuerte y creo que, manteniendo otro año la misma moto y con más experiencia, podría haber peleado seguro. Pero eso es algo que no podremos saber nunca", reconoce Jorge en unas declaraciones recogidas por 'Motosrpot'.