Los récords que Marc Márquez puede batir en 2026: ¿fin al debate con Valentino Rossi?

El piloto de Ducati ya es historia del motociclismo. Sin embargo, el catalán seguirá luchando esta temporada por seguir alcanzando hitos que le colocarían como una leyenda a la altura de Giacomo Agostini o Ángel Nieto.

Marc Márquez es el hombre de moda en MotoGP. Tras la consecución de su noveno campeonato mundial, su séptimo en la categoría reina, afronta un 2026 en el que puede seguir batiendo récords.

El hito más evidente, sería redondear la cifra de campeonatos a la decena. Con ello superaría a su eterno rival, Valentino Rossi, que se sitúa en los nueve, igual que Marc en la actualidad. Le servirían también para acortar distancias con dos leyendas como Giacomo Agostini (15) y Ángel Nieto (12+1). Solo en lo que a MotoGP se refiere, el catalán posee siete títulos, igual que su 'archienemigo' italiano y solo a uno de distancia de Agostini, el líder histórico.

Respecto a victorias individuales en grandes premios de todas las categorías, 'Ago' encabeza también la lista, con 122. Seguido de Rossi (115) y el catalán, con 99, resulta complicado creer que el de Cervera alcanzaría a sus predecesores en 2026, pero sí reducir ladiferencia con ellos.

Y por último, al piloto de Ducati solo le queda superarse a sí mismo y alzar el listón que puso en 2014 cuando venció en 13 Grandes Premios de una misma temporada, más que cualquier conductor en la historia.

Estos son, algunos de los alicientes por lo que Marc seguramente luchará en 2026, además de, por supuesto, el título mundial. Un año que promete emociones y en el que Márquez buscará demostrar una vez más, que es el mejor piloto de la historia.