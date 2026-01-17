'Rajadón' de un subcampeón del mundo contra Márquez: "Este Mundial me ha dado asco"

Loris Reggiani ha generado polémica con unas controvertidas declaraciones acerca del piloto catalán y su superioridad respecto al resto de pilotos de la parrilla, haciendo las carreras "aburridas y previsibles".

La vuelta a lo más alto de Marc Márquez consolidada con su séptimo título de campeón mundial de MotoGP ha desatado reacciones de todo tipo los últimos meses. El catalán no es querido por todos y así lo ha demostrado Loris Reggiani, expiloto de la categoría reina y subcampeón del mundo en las antiguas categorías de 125cc y 250cc.

El italiano, acompañado de Andrea Migno (piloto de Moto3) y Aldo Drudi (referente en el diseño de cascos), compartió, en una charla para 'Mig Babol', sus sensaciones acerca de Márquez y el campeonato en general. "Ni siquiera sé si veré el Mundial de 2026. Este Mundial me ha dado asco. No me ha gustado nada", declaraba sin escrúpulos Reggiani, claramente decepcionado por "la falta de igualdad". Algo de lo que el piloto de Ducati tiene gran parte de la culpa.

"Márquez me cae fatal. Hace las carreras feas, porque va demasiado más rápido que los demás. Se vuelven aburridas, previsibles", afirmaba el exmánager muy crítico con Marc, aunque sin negar su calidad. Algo que no cambiará en 2026: "Es un talento descomunal, pero no me entusiasma. Se cargará el Mundial también el año que viene, si el físico se lo permite".

Respecto a la rivalidad entre los hermanos Márquez, para Loris, no hay color: "Se lo comió como si nada. La diferencia de talento es evidente". De esta forma, el italiano demostraba su desencanto con la competición, demasiado dominada por el piloto de Cervera.

Aunque afirmaba que tampoco le agradaban categorías inferiores como Moto2 y Moto3, donde según él "no tiene interés la parte técnica, que es la máxima expresión del motociclismo".