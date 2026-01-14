"Mejor que Márquez no viniese": desvelan la verdad sobre el fichaje de Marc por Ducati y el revés a Jorge Martín

Paolo Campinoti, propietario del Pramac Yamaha, ha explicado qué ocurrió en verano de 2024 cuando el ilerdense terminó fichando por el equipo oficial de Ducati después de que Jorge Martín lo tuviera prácticamente hecho.

"Pramac no es una opción": así de tajante se mostró Marc Márquez el 30 de mayo de 2024, durante el Gran Premio de Italia en Mugello, cuando le preguntaron por su futuro.

El de Cervera había cambiado Gresini por Honda meses atrás y dado su nivel, su nombre empezó a emerger en las quinielas del futuro compañero de PeccoBagnaia.

Entonces el gran favorito para acompañar al italiano era Jorge Martín, pero el órdago de Marc parece que surtió efecto en BorgoPanigale.

Al menos así lo ha afirmado Paolo Campinoti, propietario del Pramac Yamaha, durante la presentación del equipo para la nueva temporada.

"Si Márquez tenía que venir sacrificado, mejor que no viniese. Marc es indiscutible, el mejor piloto que hay, pero nosotros también somos uno de los mejores equipos de la parrilla y no nos sentimos inferiores", ha señalado en declaraciones a 'Moto.it'.

Según el italiano, Ducati rompió su palabra: "Marc Márquez rechazó la opción y Ducati prácticamente se desdijo de lo que había dicho. Afirmaron que si Márquez no aceptaba, Jorge Martín iría igualmente al equipo oficial y Márquez quedaría fuera. Lo que dijeron en Barcelona no se respetó".

Y Jorge actuó en consecuencia: "En ese momento, Martín tomó una decisión precipitada, digamos, de firmar enseguida con Aprilia, porque se había creado por su parte una fractura humana, más que profesional".

"Sería una tontería decir que no te gusta tener a Marc Márquez, pero también es verdad que nosotros ganamos el Mundial sin él. Ganamos el Mundial de pilotos y el de equipos", ha zanjado.