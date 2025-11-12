Márquez tiene claro cuál es su futuro: "Que se hable de mis resultados y no de mi brazo"

El campeón del mundo tranquiliza a todos: no le quedarán secuelas de esta lesión y la recuperación va en buen camino después de ser operado.

Marc Márquez ya ha iniciado el proceso de recuperación después de ser operado del hombro. Lo más importante es que no le quedarán secuela. En 'El Hormiguero' ha tranquilizado a todos y ha dicho que esta nueva lesión no ha afectado a las antiguas que ya tenía en el brazo derecho.

"Trabajar en invierno para que se hablen de mis resultados y no de mi brazo. No me va a quedar ninguna secuela. La lesión nueva no ha afectado a las lesiones antiguas", ha dicho el piloto de Ducati.

Los médicos decidieron operar tras varios días: "Durante cinco días intentamos no operar para ver si era estable, pero estaba el riesgo de que la fractura se moviera. Me levanté de un sábado a un domingo y la clavícula estaba fuera. Había bajado la inflamación".

También se refirió a ese famoso tornillo que ahora se ha sabido que está doblado: "El tornillo está doblado, pero tranquilos porque ya estaba doblado. Me opero de la estabilidad del hombro en 2019. En 2020 me opero del húmero. Eso ya estaba. He competido así".

Por último, sobre su noveno título mundial, para él fue un alivio que la lesión no llegara antes: "Me hubiera fastidiado mucho ser campeón en el sofá de casa. Por suerte la lesión llegó en el mejor momento de la temporada porque estaba todo cerrado".