MotoGP
Márquez niega haber vetado a Pedro Acosta como compañero: "Yo miro por mi proyecto..."
El piloto de Ducati dice que "nunca" ha vetado a ningún otro piloto como posible compañero de equipo: "No he puesto ningún condicionante".
Casi todos los contratos de MotoGP finalizarán en cuanto acabe la temporada 2026 y mucho se habla del futuro de Marc Márquez, de quién será su compañero y en qué escudería. El campeón ha querido dejar claro en la presentación de su nueva moto que él no ha vetado a nadie, ni a Pedro Acosta ni a nadie.
La pregunta iba sobre el de KTM, pero Marc quiso dejar claro que no le había vetado a él ni a ningún otro piloto de la parrilla.
"Nunca, nunca, y lo repito porque se ha hablado de todo, he puesto ningún condicionante a mi compañero de equipo. Yo miro por mi proyecto, mi futuro, lo que realmente necesito para ser feliz", ha dicho el nueve veces campeón del mundo en el acto celebrado por el equipo Ducati este lunes en Italia.
Deja claro que él sólo piensa en su proyecto y no en quién está a su lado en el garaje: "Creo que, evidentemente, la motivación es la misma, pero lo más difícil en mi carrera deportiva ya lo he hecho, que era volver a ganar. A partir de ahí, un proyecto tú no lo puedes condicionar. Tienes que entender que cualquier proyecto tiene que tener varias viabilidades".
También ha mencionado a Pecco Bagnaia, quien este curso 2026 seguirá siendo su compañero a pesar de todos los rumores sobre una posible salida: "De momento, mi compañero de equipo es Pecco, lo respeto muchísimo y no voy a entrar a quién puede ser mi compañero de equipo".
Todo podría cambiar con las nuevas normas de MotoGP en 2027. Tampoco se sabe si Marc seguirá vistiendo de rojo para entonces.