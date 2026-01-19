Ahora

Accidente de tren en Córdoba

Al menos 39 muertos y más de 150 heridos en el accidente de Adamuz

TELÉFONOS DE ATENCIÓN

Líneas de atención a los afectados | Renfe y Adif: 900 101 020 - 910 150 000 | Iryo: 900 001 402

Entrevista 'Jugones'

Márquez asume la "presión" del mundial 2026 de MotoGP: "Si digo que no..."

El piloto de Ducati atiende a 'Jugones' en la presentación de la moto de la temporada que viene: "La presión y la responsabilidad de luchar por el título está".

Márquez

Marc Márquez va a por todas este año. Después de ser campeón en su debut con Ducati, quiere más. Se lo ha contado a 'Jugones' en la presentación de su moto, que se ha celebrado en la ciudad de Bolonia este lunes.

"La presión y la responsabilidad de luchar por el título está. Y si digo que no, miento", le dice Márquez a Marc Fuster.

La lesión ya ha quedado atrás: "Me empiezo a encontrar a un nivel que empiezo a estar contento".

La moto le gusta, claro. Pero su mayor deseo es el rendimiento: "La moto es bonita y si es rápida será más bonita aún".

¿Quiénes serán sus rivales en 2026? Así responde Marc: "De un año a otro cambia todo. Espero a un compañero de equipo fuerte, a un hermano (Alex) fuerte que quedó segundo el año pasado... y a una Aprilia fuerte".

Las 6 de laSexta

  1. Accidente de tren en Córdoba, en directo | Ascienden a 33 los viajeros desaparecidos tras el choque de dos trenes de Iryo y Alvia
  2. El relato de Ana, superviviente del accidente en Adamuz: "Todo se volvió oscuro y empezaron los gritos"
  3. Trump culpa a Noruega de sus planes expansionistas en Groenlandia por no darle el Nobel: "Ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz"
  4. Salvador Illa seguirá al menos un día más en la UCI: tiene dificultad para caminar tras sufrir una "patología inflamatoria" que podría ser una "infección"
  5. Julio Iglesias pide el archivo de las denuncias por agresión sexual "por ausencia de jurisdicción de los Tribunales españoles"
  6. Las 14 horas de fiesta, música, 'beers' y confesiones de Manuel Carrasco y Jordi Évole en Londres: "Sabiendo lo que hoy sé, no volvería a OT"