Márquez asume la "presión" del mundial 2026 de MotoGP: "Si digo que no..."

El piloto de Ducati atiende a 'Jugones' en la presentación de la moto de la temporada que viene: "La presión y la responsabilidad de luchar por el título está".

Marc Márquez va a por todas este año. Después de ser campeón en su debut con Ducati, quiere más. Se lo ha contado a 'Jugones' en la presentación de su moto, que se ha celebrado en la ciudad de Bolonia este lunes.

"La presión y la responsabilidad de luchar por el título está. Y si digo que no, miento", le dice Márquez a Marc Fuster.

La lesión ya ha quedado atrás: "Me empiezo a encontrar a un nivel que empiezo a estar contento".

La moto le gusta, claro. Pero su mayor deseo es el rendimiento: "La moto es bonita y si es rápida será más bonita aún".

¿Quiénes serán sus rivales en 2026? Así responde Marc: "De un año a otro cambia todo. Espero a un compañero de equipo fuerte, a un hermano (Alex) fuerte que quedó segundo el año pasado... y a una Aprilia fuerte".