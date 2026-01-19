El mánager de Pedro Acosta no oculta su deseo de fichar por Ducati... ¿como compañero de Marc Márquez?

Albert Valera ha explicado que aunque el plan A sea fichar por un equipo oficial, es una "posibilidad" unirse al VR46, equipo de Valentino Rossi.

Pedro Acosta es y será uno de los nombres propios de una 'silly season' que se prevé frenética en MotoGP dado el cambio reglamentario que se ejecutará en la categoría en 2027.

Nadie sabe qué equipo despuntará el próximo año, por lo que los bailes en el mercado de pilotos serán "una decisión a ciegas porque entra un nuevo reglamento y se empieza de cero".

Así lo ha explicado Albert Valera, mánager de Acosta, en declaraciones a 'Motorsport', donde ha afirmado que fichar por el equipo de Valentino Rossi, el VR46, es una posibilidad.

"Sí, Ducati es, junto a Aprilia, la mejor moto así que por qué no, podría ser una opción", ha señalado.

Eso sí, el gran objetivo es Ducati: "Obviamente todo piloto aspira a ir al equipo oficial, así que ese será nuestro primer objetivo, pero de no cumplirse siempre hay que estudiar plan B o el plan C".

"Pero insisto, nuestro primer objetivo es luchar por ir a un equipo oficial, sea Ducati o sea otro equipo", ha zanjado el también representante de Jorge Martín.