"Lucharon por Jorge": el mánager de Martín no ve un futuro fuera de Aprilia
Albert Valera, manager de Jorge Martín y Pedro Acosta, ha hablado acerca del futuro del piloto madrileño con Aprilia y su regreso a la pista tras las lesiones sufridas esta temporada.
El futuro de Jorge Martín en MotoGP continúa en el aire. El piloto español no ha podido completar esta temporada junto a Aprilia Racing, debido a las lesiones sufridas, pese a ganar el Mundial en 2024.
Aunque desde el equipo italiano cuentan con él para 2026, su permanencia de cara al futuro no está asegurada. Su mánager, Albert Valera, ha conversado en una entrevista para 'Motorsport' sobre su recuperación, sus expectativas para este año y su futuro.
"Hace un año Jorge venía de ganar el Mundial; ahora venimos de una temporada muy difícil. Pero estamos aquí con mucha ilusión; volvemos a tener el 89 en la moto, con las mismas ganas y motivación de siempre. Veo a Jorge muy positivo y consciente de lo que aún puede conseguir", apunta Valera sobre la situación de Martín tras las lesiones y su actual estado de ánimo.
Acerca de la famosa cláusula de salida de Aprilia, el mánager asegura que tras el conflicto "ha habido un respeto profesional". "Cada parte hizo su trabajo. En todo conflicto o desencuentro hay que ver lo positivo, y si algo bueno sacamos es que Aprilia luchó realmente por Jorge, porque creen en él y siguen creyendo a día de hoy", añade Albert.
La lesión de Jorge no fue nada fácil de afrontar, y muchos pilotos sufren una recaída o temor a repetir una caída. En cambio, Jorge mantiene su mentalidad: "Jorge es un león, como le han puesto en la moto (decoración); es un toro que no tiene miedo, y la mejor prueba es la salida que hizo en Japón, que le costó una lesión. Un piloto con miedo no hace ese tipo de salidas. Todo lo contrario, Jorge es un piloto muy atrevido".
Por último, la posibilidad de que Jorge Martín salga de Aprilia está vigente, aunque cuentan y confían en él. "Después del desencuentro del año pasado, hemos visto que han seguido tratando a Jorge igual o mejor, y vuelven a confiar en él. Así que te diría que Aprilia está en la pole para muchísimos pilotos...", concluye Valera.