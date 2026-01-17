El llamativo elogio de un 'pupilo' de Rossi a Márquez: "Tener a un campeón como Marc..."

Franco Morbidelli, piloto de la escudería VR46, ha comentado cómo es compartir moto con el catalán y lo que le supone a él mismo en la competición.

En apenas unas semanas arrancará la temporada 2026 de MotoGP. Tras un buen año, en el que Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli finalizaron en el sexto y séptimo lugar de la clasificación, VR46, escudería liderada por Valentino Rossi, se prepara para afrontar una nueva temporada para la que han presentado los nuevos colores del equipo, amarillo y negro, en Roma.

Durante el evento, Morbidelli ha comentado la circunstancia de compartir una moto Ducati con Marc Márquez: "Tener a un campeón como Marc te empuja a superar tus límites. Hace cosas increíbles con la moto". También afirma que la escudería italiana es "democrática y abierta" con sus pilotos, algo que apoya.

Respecto a sus rivales más directos, Morbidelli señalaba a Pedro Acosta y Marco Bezzecchi como los "únicos pilotos capaces de ponerle en aprietos vuelta a vuelta". Sobre Di Giannantonio, también tiene buenas palabras: "Es capaz de sacar el máximo rendimiento hasta la última vuelta. Es algo que he intentado incorporar yo también, porque en una carrera larga, marcar la diferencia muchas veces se hace en la cabeza y no en la velocidad bruta".

Morbidelli afirma también para 'GPONE' que el nivel del 'paddock' es más alto que nunca: "Cada fin de semana hay que estar concentrado, porque cualquiera puede sorprender. No hay margen de error si quieres estar delante".

Además, el italobrasileño destaca la llegada de Toprak Razgatlioglu y Diogo Moreira como un aliciente "interesante": "MotoGP está tan llena de emociones que es difícil separarlas. Adrenalina, tensión, emoción... todo a la vez, y eso es parte de lo que hace grande este deporte".