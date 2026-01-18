La llamativa confesión de Canet tras su peor momento en el Dakar: "Tuve que levantarme a lo Márquez"

El piloto de 20 años ha demostrado su alto nivel en medio del desierto. Con tres victorias de etapa clausura su edición debut como compañero en KTM de Luciano Benavides, ganador del título. Sin embargo, el español recuerda un momento difícil en su primera edición del Dakar.

Sin duda, Edgar Canet ha sido uno de los nombres del Dakar de motos 2026. El piloto de KTM se estrenaba en la prueba más dura del mundo y ha dejado muchos momentos para el recuerdo en esta edición que su compañero, el argentino Luciano Benavides, se ha llevado el título por solo dos segundos, el margen más ajustado de la categoría en la historia.

Canet ha logrado tres victorias de etapa este año, una de ellas en la decimotercera y última de este Dakar. Durante estos últimos 100 kilómetros, el piloto de 20 años sufrió una caída, que recordaba tras acabar la carrera: "Me he caído después de validar un waypoint, porque había algo de agua y he patinado. Pero me he levantado a lo Márquez, no he ni parado la moto, le he dado a fondo".

Edgar afirmaba también que "no había sido un Dakar fácil", pero que sabía "cuál era mi objetivo: Aprender". Eufórico, el español celebraba como si hubiera ganado él la victoria de su compañero: "No puede ser que sea tanta euforia por mí, era porque Luciano había ganado la general; una completa locura. Ahora mismo tenemos el sueño cumplido para Luciano y vamos a disfrutarlo con él. Creo que me voy directo para Argentina".

Unas semanas muy duras en el desierto pero que han culminado con una dulce recompensa para la joven promesa española, que ha querido acordarse de amigos y otros pilotos en la celebración del triunfo: "Este Dakar lo dedico a toda la gente que lo está pasando mal y ha tenido situaciones difíciles. Tengo a gente cercana que este año no ha sido el más fácil, esto es para ellos".