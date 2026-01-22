Jorge Martín vuelve a pasar por quirófano y será baja en los test de Malasia

Según informa 'El Periódico' y 'Motorsport', el campeón de MotoGP en 2024 se ha sometido a dos operaciones en las últimas semanas debido a las lesiones sufridas el año pasado.

Jorge Martín vivió, en solo cuestión de un año, la mejor y la peor cara del motociclismo de élite. Después de coronarse campeón del mundo de MotoGP en 2024, el madrileño comenzó 2025 de la peor manera. Antes incluso de que iniciara la temporada, Jorge sufrió una dura caída en los test de Malasia que le obligó a pasar por quirófano.

Meses después volvió en el Gran Premio de Qatar, donde volvió a caerse fracturándose nada más y nada menos que once costillas. Nuevo accidente y nueva operación. Meses más tarde, en el Gran Premio de Japón, Martín se fue al suelo en la 'sprint' y se rompió la clavícula diciendo prácticamente adiós a la temporada.

Pues bien, al parecer el de San Sebastián de los Reyes no se recuperó al 100% de ambas lesiones y con el objetivo de resurgir en 2026, 'Martinator' tomó la decisión de pasar de nuevo por quirófano para sofocar los dolores.

Según informa 'El Periódico' y 'Motorsport', en las últimas semanas se ha sometido a dos intervenciones quirúrgicas.

Una en el escafoides de la mano izquierda por la fractura sufrida en febrero de 2025; otra, en la la clavícula derecha, fracturada en Motegi.

Es por ello que Jorge Martín no estará en los test de Sepang (Malasia) del 3 al 5 de febrero, pero sí se espera que esté en los segundos del 21 y 22 de febrero en Buriram, donde el 1 de marzo arrancará la temporada de MotoGP con el Gran Premio de Tailandia.