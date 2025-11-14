GP Valencia
Jorge Martín no se corta en su regreso a la competición: "Un año de mierda"
Después de un año de muchas lesiones, Jorge Martín, campeón el curso pasado de MotoGP, reconoce que está siendo un 2025 "de mierda".
Jorge Martín vuelve a la competición. En el Gran Premio de Valencia, en la última cita del año, justo antes de los test de postemporada que son fundamentales para él y para Aprilia. Ha reconocido ante los medios que su año 2025 ha sido, simplemente, una "mierda".
Muy contundente. "Me encuentro bien, contento de estar aquí con todos vosotros, de verdad, y por última vez este año. Ha sido un año de mierda y, perdón por la palabra, pero la verdad es que quería cerrarlo y no me quería quedar en casa a esperar a cerrarlo y recuperarme", ha dicho el campeón del mundo del año pasado.
"Quería llegar lo mejor que he podido y he trabajado mucho para poder estar aquí este fin de semana, pero vengo sin expectativas. Vengo para empezar a trabajar para el 2026, empezar a trabajar pensando en que es un test, sin pensar en resultados y contento y agradecido de poder estar aquí y de haber vuelto", explica el piloto de Aprilia.
Un fin de semana "de preparación". En los primeros libres, con el último tiempo, ha buscado rodar con la moto y encontrar confianza: "No me he subido en una moto desde Motegi. Me he subido a un scooter en el paddock, que es lo único que he cogido, y como comprenderéis no es lo mismo, así que lo importante es prepararme para el test y para febrero, esto es un trámite".
No quiso esperar porque sabe que en esos test se juega mucho: "Podría haber parado y esperado al año que viene, a febrero para haber comenzado desde cero, pero si algo he aprendido es que amo este deporte más de lo que me hubiese imaginado, porque después de un año así podría simplemente no haber venido a Valencia, haber esperado, pero si de algo me he dado cuenta es de que amo mucho este deporte y que quiero correr muchos más años en moto".
"Tener esta fuerza de haber sacado la situación adelante y tener esa profesionalidad de seguir hasta el martes, de seguir pesando la comida y seguir entrenando cada día dos sesiones, porque todo lo que he estado haciendo hasta ahora ha sido para correr en Valencia y ser profesional, me ha hecho darme cuenta de que todavía tengo mucho dentro y que lo quiero ir sacando durante los próximos años", cierra.