El jefe de Ducati desvela el gran gesto de Marc Márquez con Bagnaia en su peor momento

Davide Tardozzi afirma que el ilerdense "demostró una forma de ser que, en mi opinión, de gran persona, de muy buena persona".

Durante una entrevista con 'Motorsport' en Madonna di Campiglio aprovechando la presentación de la GP26, Davide Tardozzi sacó a la luz una llamativa vivencia que experimentó con Marc Márquez en 2026.

"Mira, te voy a decir algo que le he dicho a muy poca gente...", arrancó el jefe de Ducati cuando le preguntaron por el respeto del '93' hacia el '63'.

Y es que el ex de Honda, mientras arrasaba, veía cómo su compañero tocaba fondo fin de semana sí y fin de semana también, por lo que no quiso hacer leña del árbol caído celebrando en su cara.

"Créeme si te digo que en momentos de gran dificultad de Pecco, sobre todo en dos ocasiones muy concretas, Marc me ha dicho de hacer o no hacer cosas para no molestarle, porque él estaba yendo muy bien y estaba preocupado por no importunar la serenidad de Pecco", expresó el italiano.

Y eso es algo inédito en los pilotos a los que ha dirigido: "No lo había visto nunca en ningún otro piloto. Un comportamiento de ayuda y de defensa de Pecco, buscando rebajar el entusiasmo sobre sus victorias".

"No quiero decir en qué momento y dónde fueron esas dos situaciones, porque no sería justo, pero demostró una forma de ser que, en mi opinión, de gran persona, de muy buena persona", zanjó Tardozzi.