Gran remontada de Nani Roma y Carlos Sainz: primero y segundo en la clasificación general del Dakar

Los dos pilotos españoles se han posicionado en los dos primeros puestos de la clasificación general gracias a un error de navegación de Nasser Al-Attiyah y Mattias Ekström.

La clasificación general del Dakar 2026 ha dado un vuelco por completo. Los españoles Nani Roma y Carlos Sainz (Ford) han dado la sorpresa y se han colocado en los dos primeros puestos, respectivamente.

Los dos pilotos de Ford han completado una excelente remontada tras la finalización de la novena etapa del Rally, en la que han concluido en séptima y octava posición. Un error de navegación de Nasser Al-Attiyah y Mattias Ekström ha sido el detonante de dicha remontada.

Con tan solo cuatro etapas por delante, una de ellas maratón, los dos pilotos españoles deberán ampliar su ventaja sobre el resto de competidores y pelear entre ellos a fin de proclamarse como campeón de esta edición del Dakar.

La ventaja actual de Roma y Sainz sobre los pilotos que tienen por detrás se reduce a un minuto en el caso de Al-Attiyahy más de cinco sobre Lategan y Ekström, quienes partían como favoritos. En la pelea entre españoles, tan solo 57 segundos separan a Roma del tetracampeón de la competición.

El próximo 17 de enero, tras más de 2.000 kilómetros de recorrido pendiente, se sabrá quién será el piloto que se proclamará como el próximo campeón del Rally Dakar 2026.

Décima etapa del Rally Dakar 2026

Este miércoles 14 de enero arrancará la décima etapa del Dakar, la cual recorrerá un total de 417 kilómetros (347 km especiales). Esta etapa será la última dentro de la modalidad maratón, en la que los pilotos competirán sin la asistencia de sus equipos.