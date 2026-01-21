Yuki Tsunoda dice adiós definitivamente a la F1: Honda también le cierra de Aston Martin

El jefe de los motores Honda, Koji Watanabe, dice que se van a centrar en pilotos jóvenes para el futuro de Aston Martin y no en Tsunoda.

La unión de Aston Martin y Honda podía dar a Yuki Tsunoda alguna esperanza de recuperar su asiento en la Fórmula 1 una vez que ha salido de Red Bull y de Racing Bulls. Pero la esperanza ha terminado. Porque la unidad de potencia japonesa ha rechazado recomendar su fichaje por Aston Martin.

Así de contundente se ha mostrado el jefe de Honda, Koji Watanabe, en la presentación del motor que pasará de Red Bull a Aston Martin, el equipo de Fernando Alonso.

"No hay planes como los de Red Bull con Aston Martin por el momento", respondió cuando le preguntaron por Yuki, que ha perdido su asiento.

"Seguiremos formando pilotos dentro de nuestro programa, y si surgen pilotos capaces de conducir en la Fórmula 1, los recomendaremos a Aston Martin", dice el jefe de los motores Honda.

Fernando y Lance Stroll seguirán siendo los pilotos de Aston Martin, al menos de momento. A finales de 2026 todo podría cambiar si el asturiano se plantea definitivamente su marcha de la Fórmula 1. Pero entonces el perfil que aparecerá en el horizonte será el de un ganador, el de un claro candidato al título en el futuro.