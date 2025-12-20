Verstappen no descarta formar equipo con Alonso:"Prefiero a Fernando antes que..."

El neerlandés ha analizado un supuesto en el que podría formar dupla con el asturiano en la legendaria carrera de las 24 horas de Le Mans.

Fernando Alonso y Max Verstappen son dos de las figuras más importantes y respetadas de la Fórmula 1. El español y el neerlandés tienen como aval varios títulos mundiales que hacen que sean admirados por la gran mayoría de pilotos del mundo.

Además, el respeto entre ambos es máximo. Los dos son conscientes del talento y la determinación que tiene cada uno de ellos. Ni Max ni Fernando pierden la oportunidad de elogiarse cada vez que pueden.

Esta vez ha sido el piloto de Red Bull quien ha dedicado unas palabras de mucho valor hacia Alonso. Verstappen ha revelado que si tuviera que correr la mítica carrera de las 24 horas de Le Mans, elegiría al bicampeón del mundo como compañero: "Le prefiero a él que al 99% de los demás".

"Tampoco me veo conduciendo en la Fórmula 1 hasta que tenga 44 años, y menos con 24 carreras. Personalmente, yo creo que cuando tenga 40 ó 44 años, no seré el mismo que ahora. Quizá tampoco en cuanto a motivación. Y si no estás en un coche top, más aún", reconoce Verstappen en unas declaraciones para 'Viaplay'.

Max tiene claro que Fernando lucharía por objetivos más 'grandes' si tuviera un coche competitivo: "De verdad creo que si Fernando estuviera en un coche top, entonces. Como en 2023, que podía luchar por podios. Ahí es cuando ves salir al luchador de nuevo, en ciertos momentos lo saca, ves lo que puede lograr, ves que es un luchador. Y cuando has sido dos veces campeón del mundo, has ganado mucho y estás compitiendo por ser décimo...".