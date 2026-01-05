Verstappen cuenta la verdad de su reunión en verano con el jefe de Mercedes

El neerlandés fue visto junto a Toto Wolff en Cerdeña mientras su continuidad en Red Bull estaba en duda.

El pasado verano, mientras Mercedes se dilataba a la hora de confirmar su pareja de pilotos para 2026 y con el futuro de Max Verstappen en el alambra, el neerlandés fue visto en un barco en Cerdeña junto a Toto Wolff.

Ver al piloto de Red Bull junto al jefe del equipo alemán deparó multitud de rumores que se zanjaron, al menos de manera momentánea, con la confirmación de Russell y Antonelli.

Ahora, con la temporada finalizada, Verstappen ha reconocido en 'Viaplay' que "el hecho de que estuviéramos de vacaciones en la misma zona obviamente no ayudó".

El tetracampeón considera que todo fue un malentendido: "En ese sentido: te vas de vacaciones, a mí me gusta Cerdeña, a él le gusta Cerdeña. Pero claro, te saludas y vas a comer juntos un rato".

"Así que sí, eso también forma parte del juego. Pero al final, cuando estás allí sentado con alguien, hablas de cosas totalmente distintas. También de temas fuera de la Fórmula 1", ha explicado.

De hecho, reivindica que pueda verse con rivales fuera del circuito: "Muchísima gente piensa siempre que si hablas con otro jefe de equipo, automáticamente se trata de tu contrato o algo parecido. Al parecer, la gente cree que eso no está permitido o que no puede hacerse".