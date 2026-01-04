El tremendo elogio del hermano de Schumacher a Verstappen: "Tiene el gen de Michael..."

Ralf Schumacher, también expiloto de la F1, cree que en la mentalidad de Max hay muchos parecidos con la de su hermano. Destaca también la increíble capacidad de inspirar que tienen ambos.

Max Verstappen ha ensalzado aún más su leyenda este 2025. El neerlandés se ha coronado como el mejor piloto de la temporada a pesar de no haber conquistado el título. Max firmó un final de curso espectacular que le permitió llegar a la última carrera con opciones de ganar el Mundial. Se quedó a tan solo dos puntos de un Lando Norris que venció con un coche más potente.

Desde hace ya tiempo, se considera a Verstappen como uno de los mejores de la historia. Sus cuatro títulos y la manera en la que los ha ganado le han situado en el exclusivo elenco de corredores formado por Alain Prost, Ayrton Senna, Hamilton, Fangio o incluso el propio Michael Schumacher.

Ha sido precisamente el hermano del expiloto alemán quien ha comparado a las dos leyendas de este deporte. Ralf Schumacher ve mucho parecido entre Max y Michael y tiene claro que están regidos por la misma mentalidad de campeón: "Max ha adquirido esa cualidad adicional, esa habilidad y esa aura que también tenía Michael: la capacidad de unir a un equipo a su alrededor, de liderarlo, de inspirarlo".

"Tener gente que esté dispuesta a pasar por el fuego por ti es crucial. Max ahora también tiene ese gen de Michael. Max es alguien que puede extraer una cantidad increíble de rendimiento de un monoplaza; lo vimos claramente en comparación con Yuki Tsunoda o Liam Lawson", reconoce Ralf en unas declaraciones para 'F1 Insider'.