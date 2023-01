Alpine vivió una auténtica montaña rusa el pasado verano. La vivió por sus propias decisiones, pues pasaron de tener, o de creer que tenían, a Fernando Alonso y a Oscar Piastri, más Esteban Ocon, para 2023 a quedarse tan solo con el galo tras la marcha del asturiano a Aston Martin y el adiós del australiano, que puso rumbo a McLaren. A pesar de no tener pareja de pilotos, el jefe de la escudería estuvo negociando la llegada de un corredor... para otro equipo.

Fue, en esta ocasión, para AlphaTauri. El motivo, Pierre Gasly, quien finalmente fue el elegido de entre la terna de pilotos que tenían en mente para subirse al coche azul. Y es que Otmar Szafnauer, jefe de Alonso, estuvo negociando el fichaje de Colton Herta para los de Faenza.

Así lo ha reconocido en palabras que ha publicado 'Motorsport.com': "Tuve que ir a Estados Unidos y negociar con Bryan Herta sobre la liberación del contrato de Colton".

"Comí con ellos. Se debía a que Red Bull necesitaba un reemplazo para Gasly. En caso de que no fuera así, él no iba a poder fichar por Alpine", insiste.

Y es que las negociaciones con AlphaTauri fueron en ese sentido: "Me puse en contacto con Franz para ver si podían liberar a Gasly. Me dijo que no. Le dije que vale, que genial, que estaba feliz de escuchar eso".

"Lo último que quieres es que te digan que buscan quitárselo de encima. No querían perderlo, y les dije que si podían llamar a Helmut Marko para ver si él tenía una perspectiva diferente", sentencia.