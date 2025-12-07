La seria advertencia de un campeón del mundo a Norris: "Tienes a un gladiador respirando en tu nuca..."

A escasas horas de la carrera que definirá el mundial, Nico Rosberg ha comentado sus sensaciones sobre la disputa del título, mandando un mensaje muy claro para el piloto de McLaren.

La consecución de un mundial de Fórmula 1 es el sueño de todos los pilotos que pasan por la parrilla. En la última década, solo tres campeones distintos han obtenido el título. Nico Rosberg es uno de ellos, el alemán se impuso a su entonces compañero, Lewis Hamilton en 2016. Ahora, a pocas horas del Gran Premio de Abu Dhabi, ha comentado lo que se siente al pelear por el primer puesto.

"Estás aterrado de cometer el pequeño error que te podría costar tu sueño", aseguraba el ex de Mercedespara 'Sky Sports F1'. Confirmando la presión que se vive durante las carreras dentro de los monoplazas.

Rosberg, también aprovechó para dar su opinión sobre Verstappen:"Tienes a este increíble gladiador respirándote en la nuca. (Max) Es la peor persona que querrías tener justo detrás de ti". Advierte de esta manera el alemán a Lando Norris, a pesar de mostrarse partidario a su victoria: "Todos estamos un poquito más inclinados hacia la victoria de Lando. Creo que en general, también para los 'fans', él es el piloto más popular".

Por primera vez desde 2010, tres candidatos al título llegan con opciones a la última carrera de la temporada. Verstappen, que tiene que recortar 12 puntos a Norris, parte desde la 'pole position', seguido de Oscar Piastri y el otro Mclaren. A Lando, le basta con hacer podio para poner fin a los cuatro años de hegemonía del piloto de Red Bull, quien, como avisa Rosberg, no le pondrá las cosas nada fáciles al jóven británico.