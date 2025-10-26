"No importa si traes a Hamilton o a Leclerc..."
Sergio Pérez desenmascara a Red Bull: "Hay tantas cosas que podría contarte, nadie sobreviviría allí"
El piloto mexicano de Cadillac a partir de 2026 no ha dudado en contar la verdad de sus sensaciones tras su paso por Red Bull y las dificultades que tienen en adaptarse los pilotos en esta escudería.
Son muchos los pilotos que han pasado por Red Bull para acompañar a Max Verstappen en los últimos años. Sin embargo, muy pocos, por no decir ninguno, son los que han logrado mantenerse en el puesto.
Uno de los nombres más reconocidos que han pasado por Milton Keynes es el de Sergio Pérez. El piloto mexicano estuvo cuatro años como compañero del neerlandés. Ha sido el más longevo, pero lo cierto es que nunca acabó de acomodarse al Red Bull y, finalmente, salió por la puerta de atrás.
El problema persiste en Red Bull, donde actualmente Tsunoda tampoco está logrando afianzarse. Es por ello por lo que 'Checo' Pérez no ve capaz a ningún piloto de la parrilla de competir allí: "Es un lugar muy difícil. Obviamente, estar al lado de Max es muy difícil, pero estar al lado de Max en Red Bull es algo que la gente no entiende".
"Hay tantas cosas que podría contarte, pero simplemente es un trabajo muy difícil para un piloto. No hay ningún piloto que pueda sobrevivir allí. No importa si traes a Hamilton o a Leclerc, quienquiera que traigas allí va a tener muchas dificultades", ha señalado Pérez en Sky Sports F1.
"No me gusta criticar a los pilotos que están ahí, porque yo estuve en esa posición. Sé exactamente por lo que están pasando. En el momento en que firmé mi salida de Red Bull, cuando llegamos a un acuerdo, pensé: 'Pobre el que venga aquí", concluyó.