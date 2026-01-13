El regalo de Fernando Alonso a su equipo de McLaren en 2007 que provocó un terremoto

Mark Slade, exingeniero de McLaren entre 1991 y 2009, ha recordado el momento en el que un regalo de Alonso a su equipo tras una carrera casi provoca el despido de todos.

El bagaje de Fernando Alonso en la Fórmula 1 cuenta con miles de momentos y anécdotas dignas de escribir una novela. Entre los múltiples equipos en los que ha corrido el piloto asturiano, muchos de los trabajadores con los que ha compartido escudería siempre tienen una historia que contar sobre el bicampeón del mundo.

Este es el caso de Mark Slade, exingeniero de McLaren entre 1991 y 2009, que compartió etapa con Alonso. Slade ha participado en el canal de YouTube del periodista y experto en F1, Peter Windsor, en donde ha compartido una anécdota en la que el español casi provoca el despido de su equipo a causa de un regalo.

En concreto, el exingeniero de Alonso relata cómo el piloto reunió a su equipo tras una carrera en el garaje y les repartió un sobre con 1000 euros a cada uno. "Nos quedamos un poco desconcertados, no sabíamos muy bien qué decir. Así que solo dijimos: "Es muy amable, gracias. Muchas gracias", recuerda Slade.

Pese a que el regalo de Fernando con su equipo era un detalle, este no le sentó bien al CEO de McLaren en el momento, Dave Ryan, el cual les obligó a devolverlo inmediatamente o serían despedidos. "Nos fuimos y nos pusimos a trabajar y, poco después, Dave Ryan entró en la autocaravana con cara de pocos amigos. Y nos dijo: "¿Qué demonios ha pasado en el garaje?", añade Slade.

El motivo de la amenaza de despido de Ryan se debía a que los trabajadores no podían recibir dinero por parte del piloto. Tras las palabras del CEO, los integrantes del equipo de Alonso devolvieron el dinero con tal de no perder su puesto de trabajo.

"Yo le respondí: "Oh, vale, lo siento mucho. No lo sabía". Y él básicamente dijo: "Cualquiera que no devuelva su dinero será despedido". Se hizo público y todos devolvieron sus sobres. Creo que los sobres se devolvieron a Fernando y se le dijo que no volviera a hacerlo nunca más", concluye Slade sobre el episodio en el que Fernando Alonso casi provoca el despido de sus compañeros de McLaren con un regalo.