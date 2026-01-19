Red Bull está sobre aviso: Verstappen se irá "si el nuevo motor no funciona"

Helmut Marko, ex del equipo austriaco, no duda que el tetracampeón de la Fórmula 1 abandone Milton Keynes en busca de un proyecto más competitivo si la alianza con Ford no ofrece los resultados esperados.

El futuro de Max Verstappen en Red Bull pende de un hilo. El piloto neerlandés cuenta con contrato con la escudería austriaca hasta 2028, pero podría salir antes debido a las cláusulas de salida que estipula su acuerdo con los de Milton Keynes.

Si los resultados obtenidos en las próximas dos temporadas no permiten a Verstappen hacerse campeón de nuevo o luchar por el campeonato, el tetracampeón de la Fórmula 1 tendría derecho a abandonar a su equipo si lo desea. Sobre la negociación de su contrato y el futuro incierto de Max, ha hablado Helmut Marko.

El que fuera uno de los jefazos en Red Bull ha señalado en una entrevista para 'oe24' que con el contrato de Verstappen no pueden "atar a Max si el nuevo motor no funciona". "Yo negocié el contrato. Siempre hemos tenido una relación justa y está claro que no podemos atar a Max si el nuevo motor no funciona", asegura Marko.

Helmut no cierra la puerta a que el piloto decida abandonar Milton Keynes en busca de un proyecto más competitivo y con posibilidades de lograr otro mundial. "Es lógico. Max quiere mantener su oportunidad de batir todos los récords. El nuevo motor es un riesgo y pronto veremos qué tal nos va", añade el veterano de Red Bull.

La realidad, según apunta Marko, es que la decisión del neerlandés dependerá de la respuesta que ofrezca el nuevo motor fabricado por Ford, el cual aún no despeja las dudas en torno al rendimiento del monoplaza de Verstappen.

Si en el verano de 2026 Red Bull queda en tercer puesto o peor en el mundial, Max podría salir de la escudería una vez acabado el campeonato, o en caso de apostar por el proyecto un año más, su salida se podría producir tras el parón veraniego de 2027 si no llega a liderar la clasificación.