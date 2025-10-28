¿Qué pasa entre Alonso y Mike Krack? El jefe de pista de Aston Martin vuelve a contradecir a Fernando

Después de que en Austin el luxemburgués señalara la excesiva "autocrítica" del asturiano, en México volvió a haber disparidad de opiniones.

Tras el Gran Premio de México, donde se tuvo que retirar por un problema en los frenos, Fernando Alonso se quejó de que el AMR25 no era "normal".

"Siempre hice buenas actuaciones (en México), o por lo menos respecto a mi compañero. No estoy preocupado, cuando el coche sea normal iré rápido seguro", señaló.

De hecho, confía en que en 2026 la historia cambie en el Autódromo Hermanos Rodríguez: "Si, vendremos con un coche que estará diseñado por Adrian Newey, esperemos no ser tan lentos".

Estas palabras encomendándose al ex de Red Bull se las trasladaron a Mike Krack, el jefe de operaciones de Aston Martin, que al igual que en Austin volvió a contradecir a su piloto.

"No, creo que nos entendemos bien en general. Sabemos, por ejemplo, qué circuitos deberían ser más adecuados para nuestro coche y cuáles quizás no. Y creo que hay circuitos donde serás fuerte y circuitos donde serás menos fuerte y tienes que lograr sacar el máximo provecho", explicó.

"Es importante que en circuitos donde quizás rindas un poco menos, saques también el máximo provecho, porque las diferencias son muy pequeñas y no debemos olvidar que cuando decimos un poco peor o un poco mejor, se trata de muchas posiciones, no de mucho tiempo por vuelta", añadió.

"Creo que tenemos una idea bastante clara de dónde vamos a ser mejores y dónde no tan buenos, pero no la compartiré contigo", zanjó.

Mientras Fernando muestra su cara más autocrítica para empujar al equipo a mejorar, Krack parece mantener una versión más corporativa y complaciente que Alonso. Estaría bien saber qué opina Lawrence Stroll, el dueño del equipo que ya relevó al luxemburgués de su puesto como jefe de la escudería.