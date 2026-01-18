El piloto que habría fichado por Red Bull en lugar de 'Checo' Pérez: "Nos equivocamos"

Helmut Marko, 'exjefazo' de la escudería austríaca, ha sorprendido revelando el nombre del corredor que estuvo a punto de fichar por Red Bull en 2020. El que finalmente ocupó ese asiente fue 'Checo', un error según Marko.

'Checo' Pérez puso patas arriba el mundo de la Fórmula 1 tras unas llamativas declaraciones en contra de la que fue su escudería, Red Bull. El piloto mexicano dejó caer, entre otras muchas cosas, que el equipo no permitía que él quedara por encima de Max Verstappen, su compañero de equipo.

Una eminencia en Red Bull como Helmut Marko se ha encargado de responder a 'Checo' después de unas más que polémicas palabras en contra de su exequipo. Marko, que abandonó Red Bull la temporada pasada tras más de dos décadas, ha revelado cómo se gestó el fichaje de Pérez y el nombre del otro piloto que le compitió el puesto al mexicano.

Ese corredor es, ni más ni menos, que Nico Hulkenberg. El alemán estuvo también en la pugna por unirse a la escudería austríaca pero, finalmente, se decantaron por 'Checo'. Una decisión que Marko critica duramente: "(Hulkenberg) Estaba en conversaciones con nosotros cuando Pérez ganó en Baréin 2020, lo que inclinó la balanza".

"Quizás nos equivocamos de piloto. Ahora es mejor. Cuanto más mayor se hace, menos errores comete", ha reconocido Helmut en unas declaraciones para el medio 'oe24'.

Hulkenberg y Pérez, curiosamente, serán rivales esta temporada. El germano volverá a formar parte de la dupla de pilotos de Sauber mientras que el mexicano retornará al 'Gran Circo' tras un año de parón de la mano del nuevo proyecto de Cadillac. Ambos podrían ser rivales por objetivos parecidos.