La "pequeña ventaja" que Aston Martin pretende aprovechar para el coche de Fernando Alonso en 2026

Varias de las figuras implicadas en el desarrollo de la unidad de potencia del coche del asturiano han comentado recientemente los aspectos más relevantes de los elementos que conformarán el monoplaza, adaptado al nuevo reglamento.

La expectación es máxima respecto al motor que Honda está desarrollando para Aston Martin en 2026. Del desarrollo del coche de Fernando Alonso, como acostumbra en las últimas pretemporadas, orbitan informaciones de todo tipo y que apuntan hacia todas direcciones.

El nuevo reglamento ha puesto 'patas arriba' la competición, obligando a todos los equipos del 'paddock' a introducir grandes innovaciones en sus monoplazas. En medio de este revuelo habló Koji Watanabe, jefe de Honda: "Por supuesto, si vamos a competir, estamos comprometidos con ganar", a lo que añadió durante la presentación de la marca japonesa de su nueva unidad de potencia durante el pasado martes: "Sin embargo, el reglamento de 2026 es técnicamente extremadamente exigente y quizás tengamos dificultades".

Audi, Ferrari, Mercedes y Red Bull Ford son otros de los equipos que tendrán que desarrollar el propio motor, con todos los ojos puestos sobre ellos, Watanabe no sabe qué esperar: "Antes de cualquier prueba en pista no conocemos la diferencia con nuestros rivales, así que tendremos que esperar y ver una vez comiencen los test. A largo plazo, nuestro objetivo es luchar por campeonatos".

También ha hablado Tetsushi Kakuda, responsable de Honda F1: "Cada equipo interpreta las reglas a su manera, estamos considerando cómo podemos obtener, aunque sea una pequeña ventaja, en la parte eléctrica". Sobre este aspecto, afirmaba que "progresa según lo previsto", pero que otros apartados no van tan bien: "Sin embargo, eso no ocurre necesariamente con el motor de combustión interna"

Y por último Mattia Binotto, mítico ingeniero de Ferrari, ahora CEO de Audi F1, comentaba sus sensaciones sobre el funcionamiento de la batería que, según él, "determinará las prestaciones", convirtiéndose así en "un elemento diferencial". Algo de lo que en Silverstone parecen haberse dado cuenta

Sin duda una gran incertidumbre rodea Aston Martin. El coche de Alonso es uno a tener en cuenta en 2026 y actualmente, en palabras de los responsables de su desarrollo, iría por el buen camino: "En última instancia, mucho depende de la cantidad de tiempo de desarrollo disponible. Teniendo eso en cuenta, creemos que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, al máximo".