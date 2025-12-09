Ahora

Año desastroso

Nunca se había visto a Charles Leclerc así: "Me está afectando, tengo que parar"

El piloto monegasco ha pasado un 2025 absolutamente terrible, lejísimos de los puestos de cabeza y de la lucha por el título.

Siete podios y ninguna victoria es un récord demasiado negativo para Ferrari, la escudería más laureada de la historia de la Fórmula 1. Ni Charles Leclerc ni Lewis Hamilton. Los dos lo han pasado fatal. Han dicho que esperaban con muchas ganas que el mundial llegara a su final.

En 'DAZN', Charles se ha mostrado "muy decepcionado" y ha reconocido que sí le ha afectado mentalmente.

"La decepción después de un año como este me está afectando, necesito un parón, desconectar de las carreras y luego volver a centrarme para el año que viene", dice un Leclerc que fue cuarto en Abu Dhabi.

Habla de un 2025 "decepcionante": "Ha sido duro, y acabar cuarto en la última carrera donde lo hemos hecho todo perfecto es decepcionante".

Se muestra "orgulloso" del trabajo que han hecho en Ferrari: "Estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho como equipo, creo que es un paso en la dirección adecuada".

"Veremos si todo el trabajo duro que estamos realizando da sus réditos. El trabajo duro siempre acaba dando réditos, lo único que espero es que sea más pronto que tarde", cierra un Leclerc al que nunca se le había visto así: completamente hundido y con ganas de marcharse a casa y desconectar.

