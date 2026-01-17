Nuevo firme mensaje de Verstappen sobre su futuro en la Fórmula 1: "No persigo siete títulos"

El neerlenadés ya ha dejado claro en varias ocasiones que en el momento en el que deje de disfrutar como piloto en el 'Gran Circo' abandonará la competición. A poco más de mes y medio para que comience un nuevo año, Max vuelve a hablar sobre su futuro en la máxima competición del automovilismo.

Max Verstappen ha sido el gran dominador de la Fórmula 1 estos últimos cinco años. A pesar de no haber podido conseguir su quinto título en 2025, el neerlandés volvió a dejar una seria muestra de la increíble magnitud que tiene como piloto. Max peleó con ambos McLaren el Mundial hasta el final y solo dos puntos le negaron conseguir firmar una de las mayores gestas que se recuerdan en el mundo del motor.

A pesar de caer 'derrotado', el mundo del automovilismo aplaudió la hazaña de Verstappen tras haber recortado una distancia increíble con respecto a sus máximos rivales por el título, Lando Norris y Oscar Piastri. De hecho, el neerlandés fue nombrado como el mejor piloto del año por jefes de equipo y por los propios corredores.

Dentro de esa mentalidad de campeón, siempre ha sorprendido que Max no tiene ese objetivo voraz de convertirse en el piloto con más mundiales de la historia. El de Red Bull, de hecho, nunca ha negado que su retirada podría darse antes de lo 'previsto'. Es más, Verstappen ya se ha encargado varias veces de asegurar que abandonará la F1 en el momento en el que no se divierta pilotando.

A poco más de un mes de que el neerlandés encare una nueva temporada en el 'Gran Circo', Max ha vuelto a hablar sobre la posibilidad de retirarse. Esta vez ha sido algo más cauto aunque tampoco ha dudado en dejar claras sus prioridades: "Tengo 28 años y contrato con Red Bull hasta 2028. Tengo la intención de cumplirlo".

"No es mi objetivo perseguir 7 títulos. No hay nada más importante para mí que mi familia y mis hijos", reconoce el tetracampeón del mundo en unas declaraciones para el medio 'Blick'.