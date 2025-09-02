El nuevo CEO de Alpine mete toda la presión posible: "Si en 2026 no hacemos podios..."

François Provost, el nuevo jefazo de la marca Alpine, dice que si las cosas no van mejor con el nuevo reglamento tendrán que "cambiar de trabajo".

El último equipo del mundial de Fórmula 1 es Alpine. Por detrás de Haas, de Sauber, de los Racing Bulls... Están viviendo un año de pesadilla los franceses con Pierre Gasly y Franco Colapinto a sus volantes. Pero ellos no pierden la esperanza de cara al nuevo reglamento de la temporada que viene.

El nuevo CEO, François Provost, ha dicho en 'Motor.es' que "cambiarán de trabajo" si en 2026 no suben al podio.

"Si no conseguimos podios en 2026, tenemos que cambiar de trabajo. Yo cambio de trabajo", dice el recién estrenado jefazo de Alpine.

"Necesitamos mejores resultados... eso es lo que necesitamos para el año que viene. Pero este año es muy complicado para nosotros. Nos esforzamos mucho en el coche de 2026. Pero no es fácil interpretar las reglas", apunta el francés.

No están desarrollando este coche a la espera del nuevo reglamento y lo están pagando: "Quizá cometimos un error al no haber dado ningún paso desde el principio de la temporada hasta ahora, y lo pagamos. Además, en este momento, dos o tres décimas, son 10 o 15 coches. Sabemos que tenemos una gran desventaja con la potencia, con el motor".

Es un año sólo para olvidar. No se puede sacar ninguna conclusión positiva. "Esperamos olvidar este año y ser felices en 2026. Eso es lo que esperamos en este momento. Espero también que el nuevo presidente de Renault nos apoye. Y por ahora, en el Grupo Renault, no hay drama ni cambios. Todos están contentos", apunta el de Alpine.

Mucho tienen que cambiar las cosas para que Alpine se meta en la pelea. Pero las normas son tan diferentes en 2026 que cualquier equipo podría tener una oportunidad.