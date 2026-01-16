El misterioso y pesimista mensaje de Sainz para su 2026 en Williams: "Se va todo a la basura"

El madrileño no ve con buenos ojos el nuevo reglamento que estrenará la competición en los próximos meses. Cree que empezar de cero con un nuevo coche es algo negativo para él, echando a perder todo el progreso del año pasado.

Tras un año debut muy satisfactorio para Carlos Sainz en Williams, el madrileño se prepara para una segunda temporada en Grove. La temporada ha dejado entrever la positiva atmósfera que se respira en los 'boxes' del equipo, con un gran Alex Albon como compañero que ha formado un buen equipo con Sainz, logrando ambos el quinto puesto para Williams en el Mundial de Constructores, la mejor marca histórica del equipo.

Sin embargo, recientemente, el piloto ex de Ferrari ha sorprendido declarando que, en 2026, se verá forcado a "tirar a la basura" gran parte del progreso realizado este año. Esto se debe al nuevo reglamento que introducirá la competición y que obligará a todos los monoplazas de la parrilla a sufrir cambios importantes.

No obstante, esta es una circunstancia a la que se enfrentarán todos los pilotos, por lo que confía en un posible "gran salto inesperado". Se sentía muy cómodo en el FW47, así lo confirmaba al declarar que "había adaptado su estilo de conducción a él".

"Sé cómo ejecutar buenas clasificaciones, buenas carreras con este coche, y de repente, la próxima temporada es como cambiar de equipo otra vez, porque el coche se sentirá completamente nuevo, completamente crudo para todos", afirmaba para 'RacingNews365'.

"Así que todos los cambios que he hecho en mi estilo de conducción desde Ferrari, se van a la basura", aseguraba pesimistamente el madrileño. "Hay varias formas de verlo: Confío en que si las nuevas regulaciones son estables, Williams y yo daremos un buen paso adelante para ir acortando distancias con los de arriba, pero no mucho más que eso", añadía para cerrar. Un augurio algo negativo por parte de Sainz, que sin duda, pondrá todo de sí mismo para que Williams siga dando la talla en la Fórmula 1.