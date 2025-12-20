McLaren declara su "gran admiración" por Fernando Alonso

Más de seis años después de que el asturiano se despidiera de la escudería británica, su jefe, Zak Brown, ha recordado su relación con el piloto y dado los motivos por los que siente admiración hacia él.

Fernando Alonso aún sigue muy presente en la memoria de Zak Brown. El que fuera su jefe durante la segunda etapa del asturiano en McLaren ha compartido en las últimas horas su admiración por el piloto de Aston Martin, dejando claro el vínculo especial que ambos mantienen.

No es habitual ver a pilotos de la parrilla de Fórmula 1 correr en otras competiciones de automovilismo. Alonso no solo compitió, sino que ganó las 24 horas de Le Mans; y disputó las 500 millas de Indianápolis hasta en tres ocasiones. La figura de Brown fue clave para que esto sucediera, dando permiso incluso al piloto para ausentarse del GP de Mónaco en 2017 para correr en la Indy 500.

"Eso es por lo que soy un gran admirador de Fernando Alonso", declaró el ejecutivo para 'BAT'. La valentía del español es lo que más aprecia Brown, que destaca la proactividad habitual del asturiano para sumarse a estos retos, al contrario que sus competidores del 'Gran Circo': "Cuando Alonso dijo 'vamos a la Indy 500', no había mucha gente en la parrilla de Fórmula 1, si es que había alguna, que dijera: 'vamos a intentarlo'".

Sin embargo, ahora son rivales dentro de la Fórmula 1, algo que no les ha impedido continuar manteniendo una estrecha relación. Brown se rinde a Alonso ya no solo por su determinación en la Fórmula 1 sino por la increíble capacidad que tiene Fernando para adaptarse a cualquier reto.