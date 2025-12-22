Ahora

Fórmula 1

Max Verstappen no se ve haciendo un Fernando Alonso: "Hasta los 44 años..."

El piloto de Red Bull dice que se retirará mucho antes, sobre todo si los calendarios se mantienen en 24 carreras.

Max Verstappen y Fernando AlonsoMax Verstappen y Fernando AlonsoGetty

Max Verstappen es cuatro veces campeón de la Fórmula 1, ha rozado el quinto este año a pesar de no tener el mejor coche, pero no tiene ninguna intención de alargar muchos años más su carrera. Siempre ha manifestado que cuando se aburra, cuando no disfrute, se marchará.

En una entrevista a 'Viaplay', Max ha dejado claro que no se hará un Fernando Alonso: "No me veo pilotando en Fórmula 1 hasta los 44 años, sobre todo con un calendario de 24 carreras".

Su reciente paternidad no le ha hecho más lento. "En la pista creo que no", asegura el neerlandés.

"Afortunadamente, creo que desde luego no me ha hecho más lento. Normalmente la gente dice que pasa eso, pero conmigo es una especie de detonante y pienso: bueno, ya lo demostraré", explica Max.

No más lento, pero sí se toma la vida con más calma: "Creo que me he vuelto un poco más relajado".

"Es importante pasar tiempo con la familia y estar en casa el mayor tiempo posible. Por supuesto que los resultados son importantes en tu vida, pero lo más importante es ser feliz en privado y ver crecer a esa pequeña. Es divertido, me gusta mucho", detalla el gran campeón de la Fórmula 1.

