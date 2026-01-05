Más problemas para Red Bull en 2026: McLaren le arrebata a una de sus figuras más importantes

La escudería austríaca pierde a su líder en lo que a estrategia de carrera se refiere. Su dudosa planificación para 2026 y una nueva salida de uno de sus pesos pesados complica la lucha por el título del equipo del Toro.

Red Bull se ha quedado a tan solo dos puntos de conquistar su quinto título consecutivo. El equipo austríaco acusó un mal comienzo de temporada y, aunque luego se recuperó, no consiguió arrebatarle el Mundial a McLaren.

Verstappen se encontró con un monoplaza veloz en las últimas carreras de competición. Fue precisamente esa mejora la que le permitió comenzar a imponerse a Lando Norris y Oscar Piastri hasta el punto de llegar al último gran premio con opciones de ser campeón.

Por desgracia para Max, no pudo ser, y ahora Red Bull se enfrenta a una realidad algo complicada para 2026. Su atención al desarrollo del monoplaza de 2025 redujo los recursos y el tiempo de diseñor del 2026 y eso podría perjudicar a la escudería y a Verstappen durante la próxima campaña.

Salidas importantes

Por si fuera poco, Red Bull ha tenido que ver como grandes mentes de su 'box' se han marchado del equipo. El último en hacerlo ha sido Will Courtenay. El director de estrategia de carrera se ha despedido de la que ha sido su escudería durante más de dos décadas.

Lo más llamativo es que Courtenay ha puesto rumbo a McLaren. Lo ha comunicado a través de sus redes sociales: "¡Me complace anunciar que asumiré un nuevo cargo como director deportivo en McLaren Racing! Después de 22 años en Red Bull Racing, incluidos los últimos 15 como jefe de estrategia de carrera, estoy encantado de decir que ahora asumo un nuevo desafío y me uno al equipo McLaren de Fórmula 1 como director deportivo".

"Quiero agradecer enormemente a todos los que trabajaron conmigo en Red Bull. Hice muchísimos buenos amigos allí y espero verlos a muchos en el paddock muchas más veces. Fueron dos décadas increíbles. Pero ahora espero adaptarme a mi nuevo puesto y equipo y espero hacer muchos más amigos nuevos, mientras hago todo lo posible para ayudar a McLaren a continuar con su reciente éxito en los próximos años", concluye Will.