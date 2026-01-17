Marko señala la "ventaja" con la que contarán Verstappen y Alonso en 2026

El legendario exdirectivo de Red Bull apuesta en favor del neerlandés y del español debido a los cambios que habrá en los monoplazas. Cree que los pilotos con más experiencia serán los grandes beneficiados.

Fernando Alonso está generando muchas expectativas de cara a 2026. El asturiano, con la ayuda de Aston Martin, quiere volver a ser competitivo y luchar por las posiciones más altas de la parrillas. Grandes personalidades de la Fórmula 1 han llegado incluso a afirmar que Fernando podría ser un serio candidato al título.

El nuevo Aston diseñado por Adrian Newey debe ser el gran aliado de Alonso si este quiere de verdad tener la oportunidad de volver a ganar. El verdadero rendimiento del monoplaza se empezará a descubrir en los test de pretemporada donde se verán las opciones reales de cada una de las escuderías.

Sin embargo, con la llegada del nuevo reglamento, se establecerá, según lo previsto, una mayor responsabilidad del piloto a la hora de manejar el monoplaza. Es uno de los objetivos con el cambio de normas: que el piloto tenga más influencia en el rendimiento y la velocidad del coche.

Sobre este aspecto, Helmut Marko, exdirectivo de Red Bull, ha dejado una llamativa reflexión. El austríaco cree que los grandes beneficiados del cambio de reglas serán Max Verstappen y Fernando Alonso: "El piloto desempeñará un papel decisivo en cómo utiliza la energía, cuándo la recupera, etc. Al mismo tiempo, tienen que conducir al límite. Y creo que eso será una gran ventaja para Max, porque puede conducir muy rápido y pensar al mismo tiempo".

"Pero incluso un veterano experimentado como Fernando Alonso, por ejemplo, también podría tener una ventaja en ese aspecto. Por lo tanto, el piloto será aún más importante de lo que ya es", asegura Marko en unas declaraciones que recoge 'Motorsport'.