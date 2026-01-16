El llamativo consejo de un expiloto de Fórmula 1 a Hamilton: "Me encantaría que se retirara"

Derek Daly, expiloto del 'Gran Circo' entre la década de los 70 y 80, no duda en el icono que es Lewis para el automovilismo pero sugiere que va siendo hora de que el británico ponga fin a una trayectoria memorable.

Lewis Hamilton ha vivido durante 2025 el peor año de su vida como piloto. El británico acumuló fin de semana tras fin de semana malos resultados sobre un Ferrari con el que no se entendió en todo el curso. Sus sensaciones al volante fueron desastrosas y, este 2026, espera recuperar su rendimiento tras un año muy difícil.

Al siete veces campeón del mundo se le pudo ver completamente derrotado tras muchas carreras. En varias ocasiones, Hamilton hacía autocrítica incluso llegando a pedir perdón por su nivel en algunas carreras, algo que mostraba la verdadera realidad del momento por el que pasaba Lewis.

Fue tal la sensación que dejó sobre el asfalto que algunas personalidades del motor le han sugerido que ponga fin a su carrera como piloto. Derek Daly, expiloto de Fórmula 1 entre la década de los 70 y 80, admira profundamente a Hamilton pero cree que ya es hora de poner fin a una de las mejores trayectorias que se han visto en el 'Gran Circo'.

"Hamilton es sin duda el mejor piloto de F1 de todos los tiempos...Me encantaría ver a Hamilton retirarse y no llenarnos la cabeza con más eliminaciones en la Q1, porque eso va a volver a suceder. No va a mejorar. No va a ser más rápido de repente, y me entristece ver las dificultades que tiene públicamente y las entrevistas que tiene ahora, donde simplemente asiente con la cabeza y dice 'sí o no'", asegura Daly en declaraciones para 'RacingNews 365'.

Hamilton tiene entre ceja y ceja volver a ser competitivo tras una temporada para olvidar. 2026, con el cambio de reglamento, puede ser una gran oportunidad para que Lewis recupere su nivel y pueda luchar por estar en las posiciones de arriba con Ferrari.