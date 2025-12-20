"Aunque el campeón sea Lando..."
La leyenda de la Fórmula 1 que señala al único piloto capaz de derrotar a Verstappen: ni Alonso ni Norris
Riccardo Patrese, expiloto del 'Gran Circo', considera que solo hay un corredor capaz de desafiar de tú a tú al neerlandés en cuanto al nivel de pilotaje. Curiosamente, no se trata ni de Fernando, ni de Hamilton, ni del vigente campeón, Lando Norris.
Max Verstappen es el gran rival a batir para los pilotos que quieren luchar por el Mundial de Fórmula 1. El neerlandés ha sido, con diferencia, el corredor más dominante del último lustro en el 'Gran Circo'. Su nivel de pilotaje ha estado muy por encima del resto. Max ha convertido en cotidiano lo extraordinario.
Prueba de ello ha sido la recta final de temporada que ha firmado el de Red Bull. Con un coche inferior al de sus rivales directos, Max ha estado a punto de culminar una remontada histórica. Han sido dos puntos los que le han separado de haber conseguido completar una de las mayores gestas de la historia del automovilismo.
En igualdad de condiciones, se piensa que solo pilotos del calibre de Fernando Alonso o Lewis Hamilton serían capaces de competir con Max de tú a tú. Sin embargo, Ricciardo Patrese tiene una opinión diferente. El noveno piloto con más grandes premios de la F1 ve a Charles Leclerc como el único piloto capaz de pelear con Verstappen.
""¿Y cuál es la sorpresa? Aunque el nuevo campeón se llame Norris, el único piloto que, con el mismo coche, podría competir con Verstappen, un fenómeno absoluto, no es otro que 'Carletto' (Charles Leclerc)", ha asegurado Patrese en unas declaraciones para el dario 'Quotidiano Nazionale'.