El jefe de Mercedes no quiere saber nada de rumores sobre su motor: "Quizá el enemigo está en casa..."

Toto Wolff, jefe de Mercedes, habla de los rumores que colocan a Mercedes como el mejor motor... pero no quiere saber nada: "Nunca hay que confiarse".

En medio de los rumores que colocan a Mercedes como el mejor motor, de los posibles escándalos por las trampas, Toto Wolff no quiere saber nada. Sólo habla del trabajo que están haciendo y no quiere escuchar nada del exterior. "No hay que confiarse", dice el máximo responsable de las flechas de plata.

En el podcast oficial de la F1, Toto Wolff habla de sus motores: "Nunca hay que confiarse. Somos gente que ve el vaso medio vacío, nunca medio lleno".

Avisa sobre el resto de equipos que llevarán sus motores, a los que ve como sus primeros rivales: "Todo empieza con el enemigo en casa. McLaren ha sido el mejor equipo este año con una unidad de potencia Mercedes, así que si la unidad de potencia fuera superior, algo que nunca nos sentimos con derecho a decir, entonces habría que vencer a Williams, McLaren y Alpine".

Los equipos que están en la parte de atrás tendrán más tiempo en el túnel de viento... y eso inquieta a Wolff: "De hecho, algunos de ellos han tenido más tiempo de desarrollo en el túnel de viento, porque no han estado muy bien posicionados en el campeonato de constructores. Algunos vendrán con innovaciones que quizá no hayamos detectado...".

Aunque tengan el mejor motor, Toto cree que el chasis también marcará las diferencias: "Así que no se puede dar nada por sentado, incluso si la unidad de potencia Mercedes fuera la más potente".

"Además, estos rumores siempre son peligrosos porque alguien, en algún lugar de otro equipo, fabricante de unidades de potencia o proveedor de combustible, pensará: 'Bueno, nos gusta que se les posicione como favoritos, pero ya iremos nosotros'", cierra el jefe de las flechas de plata.