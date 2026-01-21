El jefe de Audi coloca a Fernando Alonso como candidato: "Si tiene opciones de ganar..."

Mattia Binotto, jefe de Audi, tiene claro que Fernando es "un gran campeón" y que en 2026 podría tener una nueva oportunidad.

Nadie sabe qué equipo o equipos pueden dominar la nueva Fórmula 1 que está a pocas semanas de arrancar, con un reglamento que lo cambiará todo. Pero ya son varias las voces que apuntan a Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, como serio candidato si su equipo acierta.

Lo ha dicho Mattia Binotto, jefe de Audi, en la presentación este miércoles de su nuevo monoplaza.

"Creo que Fernando Alonso es un gran campeón y lo conozco muy bien porque estuve con él cuando estaba en Ferrari", dice el que fuera jefe de la escudería italiana de Maranello.

"Creo que es uno de esos campeones increíbles, excepcionales. Y está demostrando que sigue siendo muy rápido", detalla Binotto, que confía en las opciones de Fernando siempre que Adrian Newey le construya un coche competitivo.

Y lo deja muy claro: "Siempre que haya una posibilidad de ganar, no la dejará escapar. Eso es lo que le hace, de alguna manera, muy especial".

En unos pocos se resolverán las dudas. ¿Estará Aston Martin entre los equipos candidatos? ¿Tendrá Fernando Alonso una nueva oportunidad de luchar por su tercer mundial de la Fórmula 1?