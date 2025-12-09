El jefe de Aston Martin, asombrado con Fernando Alonso: "Otra vez nos enseña cómo correr"

Mike Krack, que ejerció de jefe de Aston Martin en el GP de Abu Dhabi, dice que una vez más fue fantástica su gestión de los neumáticos.

Un sexto puesto brillante de Fernando Alonso en Abu Dhabi para cerrar un 2025 demasiado discreto de Aston Martin. Las cosas tienen que cambiar con las nuevas normas, con Adrian Newey a cargo del desarrollo del coche. Pero si hay algo que no cambia son las actuaciones del piloto asturiano.

En Aston Martin no se acostumbran. Mike Krack, en 'AS', dice que acabaron muy sorprendidos de cómo Fernando fue capaz de sacar el máximo del coche: "No solo a los chavales, nos estaba enseñando a todos cómo correr".

"Fue fantástico cómo gestionó los neumáticos, ya lo habíamos visto en Qatar, aguantando la posición y cuidando de las gomas. También Lance Stroll, que salió con el duro. La gente que se dedica a los neumáticos les están repitiendo que gestionen y son capaces de hacerlo con su inteligencia de carrera y en un tren de coches con DRS, sabiendo cuándo apretar", dice el que ejerció como jefe de Aston Martin en el circuito de Yas Marina.

El sábado se lo empezaron a creer: "La clave estuvo en clasificación, sabíamos que aquí lo más probable era una carrera a una parada y la posición de parrilla sería clave. Haas no está muy lejos y en este tipo de circuito sabemos que serían fuertes. Lo apostamos todo a la clasificación y salió bien con Fernando".

"A partir de ahí son dos carreras diferentes, la de delante y la de los coches de detrás, donde es fundamental tener aire limpio. Puedes dictar el ritmo, puedes gestionar los neumáticos", detalla Krack, que está encantado con la puesta en escena de Fernando Alonso.

Ni mucho menos esperaban ese resultado antes de empezar el fin de semana: "Sucedió algo similar en Qatar o en Budapest, cuando no tienes que seguir a nadie es más fácil porque pierdes menos carga aerodinámica y deslizas menos. Antes del fin de semana habría dicho que un sexto puesto no sería sencillo, sobre el papel no era un gran circuito para nosotros. Así que me alegra que el papel estuviera equivocado".