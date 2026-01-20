Ahora

ACCIDENTE DE TREN EN CÓRDOBA

Teléfonos de atención a los afectados | Renfe y Adif: 900 101 020 - 910 150 000 | Iryo: 900 001 402

Nuevo reglamento

Honda y Aston Martin se centran en las 'zonas grises' del reglamento: "Hay que debatir..."

Koji Watanabe, CEO de Honda, dice que hay "margen para la interpretación" en las normas y lanzan un mensaje muy optimista para 2026.

Presentación del motor HondaPresentación del motor HondaGetty

Con la llegada del nuevo reglamento de la Fórmula 1, las escuderías aprovechan cada minuto del día para trabajar en sus nuevos coches y buscar esas 'zonas grises' que podrían darles una ventaja sobre sus competidores. Es lo que han dicho desde Honda, que este martes presentaron su nuevo motor.

Koji Watanabe, CEO de Honda, dijo en el acto que en este reglamento hay mucho margen para la "interpretación".

"Con la nueva normativa, hay muchos factores que deben debatirse. Las normas no lo detallan todo claramente punto por punto. Hay margen para la interpretación, y eso también forma parte de la carrera", apunta el jefe de los motores japoneses antes de que empiece el mundial.

"En el caso de la FIA, es ella quien decide si algo es bueno o malo. Honda tiene muchas ideas y queremos debatir con la FIA si son aceptables. Siempre acudimos a la FIA para consultar asuntos relacionados con la normativa", detalla.

Reconoce que empezar de cero en estas nuevas normas no está siendo sencillo: "Las normas de 2026 son muy exigentes, por eso queremos afrontarlas de frente".

Así está siendo el trabajo conjunto en Honda y en Aston Martin: "La fábrica de Sakura está trabajando duro en las pruebas de fiabilidad y en las pruebas de banco. Tenemos muy poco tiempo, pero queremos estar completamente preparados. Es una nueva colaboración, nuevo combustible, nuevo lubricante. Lo construimos poco a poco".

La marca nipona de motores insiste en esas 'zonas grises' que podrían darles una ventaja a Fernando Alonso y Lance Stroll en este mundial de F1.

Las 6 de laSexta

  1. La rotura del raíl 23117, en el punto de mira de la investigación de la tragedia ferroviaria de Adamuz
  2. El dolor de la familia Zamorano Álvarez tras perder a cuatro de sus miembros aún sin identificar: "A esperar"
  3. El PP de Guardiola se hace con la Presidencia de la Asamblea de Extremadura y confirma el enfriamiento de la relación con Vox
  4. Trump acuerda con Rutte reunirse con países europeos en Davos por Groenlandia: "Es fundamental para la seguridad mundial"
  5. La AEMET activa la alerta roja en el Empordà (Girona) por lluvias torrenciales de más de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas
  6. Tres trabajadores denuncian a Julio Iglesias por despido improcedente: "Entendía que estábamos en la época de la colonización"