Honda y Aston Martin se centran en las 'zonas grises' del reglamento: "Hay que debatir..."

Koji Watanabe, CEO de Honda, dice que hay "margen para la interpretación" en las normas y lanzan un mensaje muy optimista para 2026.

Con la llegada del nuevo reglamento de la Fórmula 1, las escuderías aprovechan cada minuto del día para trabajar en sus nuevos coches y buscar esas 'zonas grises' que podrían darles una ventaja sobre sus competidores. Es lo que han dicho desde Honda, que este martes presentaron su nuevo motor.

Koji Watanabe, CEO de Honda, dijo en el acto que en este reglamento hay mucho margen para la "interpretación".

"Con la nueva normativa, hay muchos factores que deben debatirse. Las normas no lo detallan todo claramente punto por punto. Hay margen para la interpretación, y eso también forma parte de la carrera", apunta el jefe de los motores japoneses antes de que empiece el mundial.

"En el caso de la FIA, es ella quien decide si algo es bueno o malo. Honda tiene muchas ideas y queremos debatir con la FIA si son aceptables. Siempre acudimos a la FIA para consultar asuntos relacionados con la normativa", detalla.

Reconoce que empezar de cero en estas nuevas normas no está siendo sencillo: "Las normas de 2026 son muy exigentes, por eso queremos afrontarlas de frente".

Así está siendo el trabajo conjunto en Honda y en Aston Martin: "La fábrica de Sakura está trabajando duro en las pruebas de fiabilidad y en las pruebas de banco. Tenemos muy poco tiempo, pero queremos estar completamente preparados. Es una nueva colaboración, nuevo combustible, nuevo lubricante. Lo construimos poco a poco".

La marca nipona de motores insiste en esas 'zonas grises' que podrían darles una ventaja a Fernando Alonso y Lance Stroll en este mundial de F1.