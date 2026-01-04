Hamilton revela el factor que empeoraría con el reglamento de 2026: "Se volverá extremadamente complicado..."

El británico apunta a una mayor igualdad pero también destaca un aspecto que complicaría, y mucho, la conducción del piloto en algunas situaciones.

La Fórmula 1 dará un gran cambio en 2026. Al menos eso es lo que se espera teniendo en cuenta el cambio de reglamento. Como principales evoluciones, destaca el protagonismo del piloto a la hora de conducir el monoplaza. A partir de la temporada que viene, el corredor será más determinante quitándole algo de protagonismo al rendimiento y la velocidad del coche en si.

Las expectiativas de muchos pilotos y escuderías como Aston Martin y Fernando Alonso están puestas en haber encontrado la clave para rendir con la nueva normativa. Fernando podría llegar a tener la oportunidad de conseguir podios y victorias si el Aston diseñado por Newey consigue ser diferencial.

Sin embargo, hay otros pilotos que también pretenden dar ese gran paso hacia adelante. Lewis Hamilton, tras la peor temporada de su carrera, pretende darle una vuelta a una situación que le ha llevado a la mismísima desesperación. El británico no se ha sentido cómodo en casi ningún momento del año.

Más allá de sus objetivos para 2026, Lewis advierte de que hay un factor que cambia completamente para los pilotos con la llegada del nuevo reglamento. El siete veces campeón del mundo está convencido de que se complicara mucho pilotar sobre mojado.

"Tenemos menos carga aerodinámica y más par. En lluvia puede volverse extremadamente complicado, mucho más difícil que ahora. Pero quizá tengamos más agarre del que esperamos. Pero eso es precisamente de lo que va la Fórmula 1: de desafiarte constantemente. Si todo siguiera siendo siempre igual, sería fácil", asegura Hamilton según recoge 'Motorsport'.