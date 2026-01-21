Ahora

ACCIDENTE DE RODALIES EN CATALUÑA

"Él anima al equipo con su esfuerzo"

La gran diferencia entre Fernando Alonso y Hamilton que deja muy mal a Lewis: ojo a la opinión de un campeón de F1

Damon Hill considera que con Lewis, a diferencia de con Fernando, "tienes esa sensación de que la ambición se va cuando los resultados no llegan".

Lewis Hamilton y Fernando Alonso

En el podcast 'The Undercut', Damon Hill ha dejado una profunda reflexión sobre la gran diferencia entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton.

Analizando sus carreras y cómo han enfrentado y digerido distintas etapas de sus trayectorias, el campeón del mundo de Fórmula 1 en 1996 considera que ambos tienen un carácter completamente opuesto.

Cuando las cosas no funcionan y no salen como se espera, el piloto británico opta por bajar los brazos, como se ha visto este 2025 en Ferrari.

"Con Lewis, tienes esa sensación de que la ambición se va cuando los resultados no llegan. Puedo entender esa sensación de sentirte un poco como la víctima, pero si vas a ser ocho veces campeón del mundo, no te puedes permitir eso", ha explicado.

Y con Alonso pasa justo lo contrario: "La gente busca algo que les anime en ti, en comparación con Fernando. Él anima al equipo con su esfuerzo y el tiempo que dedica, al menos eso es lo que parece desde fuera, parece alguien en quien confiar".

"Cuando Lewis pierde la motivación o la confianza en sí mismo y lo expresa, creo que el equipo empieza a dudar. Tiene un efecto multiplicador. Eso inicia una espiral en sentido contrario, ¿no? Así que no estás ayudando a prolongar tu carrera", ha zanjado Hill.

