El fichaje de Aston Martin que alucina con Newey: "Es como un equipo de Fórmula 1 entero"

Enrico Cardile fue ingeniero de Ferrari durante dos décadas pero abandonó la escudería italiana para sumarse al proyecto de Aston Martin con Newey a la cabeza. Enrico, tras meses trabajando al lado de Adrian, no da crédito a la determinación del británico a la hora de trabajar.

Adrian Newey tiene en su mano poder convertir a Fernando Alonso en un piloto verdaderamente competitivo. El asturiano ha exprimido hasta el último atisbo de velocidad en los Aston Martin de los últimos años pero eso no le ha servido para poder competir por victorias, objetivo número uno del bicampeón del mundo.

Sin embargo, la llegada de Newey dispara la ilusión y la afición en un Fernando que tiene muchas expectativas puestas en un cambio de rumbo tremendo que podría hacerle pelear por triunfos en 2026. Todo si el diseño del ingeniero británico funciona y gana velocidad con respecto a otros años.

Más allá de la llegada de Newey, Aston Martin también ha incorporado a otras grandes mentes de la parrilla de Fórmula 1. Una de ellas es Enrico Cardille, exingeniero de Ferrari durante veinte años. El italiano llegó para ayudar a Adrian y, tras meses trabajando a su lado, desvela la increíble manera de funcionar que tiene el que es considerado como el mejor ingeniero de la historia del 'Gran Circo'.

"Adrian es, sin duda, el motor que mueve el desarrollo del coche. Mi trabajo es asegurarme de entender hacia dónde quiere ir Adrian y garantizar que tenga la mejor información posible, con la máxima calidad, para desarrollar el coche", reconoce Cardille en unas declaraciones para el 'podcast Beyonde the Grid'.

A Enrico le fascina la cantidad de áreas que controla Newey: "Hablar con él es como hablar, al mismo tiempo, con el diseñador jefe, el experto en dinámica de vehículo, el jefe de aerodinámica… todo en una sola persona. Encuentras muchas habilidades diferentes concentradas en alguien único. Es la mezcla perfecta entre una mente brillante y una experiencia enorme".