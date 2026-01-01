Ahora

¿Ultimátum a Hamilton?

Ferrari ya tendría elegido al sustituto de Hamilton: "Es el candidato obvio"

Guenther Steiner, exjefe de Haas, ha apuntado a Ollie Bearman tiene la "puerta abierta" de Ferrari para 2027 si el heptacampeón no continúa.

Lewis Hamilton en el GP de AzerbaiyánLewis Hamilton en el GP de AzerbaiyánGetty

Uno de los grandes alicientes de la temporada 2026 de Fórmula 1 es ver si Lewis Hamilton, tras un mal 2025, puede resarcirse y plantarle cara a Charles Leclerc.

El heptacampeón podría tener el próximo año la última bala para seguir vestido de rojo porque, según Guenther Steiner, en Ferrari ya tendrían elegido al sustituto.

Se trata de Ollie Bearman, que en su año de 'rookie' ha vencido a su compañero de equipo, Esteban Ocon, quedando 13º en el Mundial con 41 puntos.

"Creo que para él la puerta debería estar abierta a Ferrari para 2027", ha afirmado Steiner en 'The Red Flags Podcast'.

El exjefe de Haas considera que "si Lewis no obtiene el éxito que necesita, no creo que continúe, y ahí está el candidato obvio para Ferrari".

