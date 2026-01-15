"Fernando Alonso será campeón del mundo": la apuesta de un experto de F1 tras un 'chivatazo' de Aston Martin

El periodista británico Jake Humphrey, junto al campeón de la Fórmula 1 en 1997, Jacques Villeneuve, ha vaticinado que el piloto asturiano ganará su tercer campeonato en 2026.

Los pronósticos acerca de quién será el campeón de la Fórmula 1 en 2026 apuntan a Fernando Alonso. El piloto de Aston Martin es el favorito por los expertos y expilotos para llevarse el próximo mundial debido al cambio de reglamento y la llegada de Adrian Newey a Silverstone.

El último en posicionarse sobre el próximo campeón ha sido Jake Humphrey, expresentador de la F1 en la 'BBC'. "Alguien [de Aston Martin] me dijo que los datos que están saliendo del túnel de viento son increíbles", comentaba Humphrey en el podcast 'High Performance' junto al expiloto y campeón del Grand Prix en 1997, Jacques Villeneuve.

En concreto, Jake comenta que un trabajador de la escudería británica le ha detallado en 'exclusiva' que los resultados sacados del túnel de viento eran bastante positivos. Ante dicha información, Humphrey le pregunta a Villeneuve: "¿Quién será el Campeón Mundial de Pilotos de 2026?".

"No tengo ni idea. Tenemos este nuevo conjunto de reglas ahora que es así, tan fuera de lo común. Fernando Alonso todavía lo tiene absolutamente", apunta el expiloto canadiense sobre el nuevo reglamento de la F1 y las posibilidades del asturiano de llevarse su tercer campeonato.

Por último, Humphrey no ha dudado en mostrar su veredicto para 2026, teniendo en cuenta los recientes fichajes de Aston Martin, su piloto y el patrimonio de su dueño. "Un coche de Adrian Newey con el dinero de Lawrence Stroll y conducido por Fernando Alonso. Es mi elección para 2026,Fernando Alonso será Campeón del Mundo", concluye el periodista británico.