Fernando Alonso: "A lo mejor regreso a la Fórmula 1 en 2020"

Fernando Alonso podría volver a la Fórmula 1 en 2020. Es la noticia que ha dejado en el Gran Premio de Estados Unidos, donde, en declaraciones recogidas por 'Marca', asegura que necesita "descansar y recuperar la motivación".

"A lo mejor la recupero en 2020 y regreso a la Fórmula 1, podría volver", afirma. Esa posibilidad hace que se abran todas las incógnitas sobre su futuro en 2019, año en el que sí que se marca como objetivo correr las 500 Millas de Indianápolis.

Pistas sobre su calendario en 2019

"Me gustaría hacerla, para ser sincero. La carrera del año pasado fue mágica y creo que todavía tiene atractivo para mí, especialmente tras haber ganado en Le Mans", asevera.

Lo que sí parece descartar es participar en una temporada completa de una categoría en concreto, como la NASCAR, algo que requiere "mucha preparación, pruebas y dedicación".

Otra posibilidad que no descartó es la de comprar los derechos de televisión de la IndyCar para retransmitir la competición. "Lo he leído y, que yo sepa, no estamos negociando nada de eso, pero me ha hecho pensar que sería una buena idea y voy a explorarlo", confesó.