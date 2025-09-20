Fernando Alonso confía en Aston Martin para el GP de Azerbaiyán: "Aún nos queda algo de ritmo..."

La escudería británica de Fernando Alonso no está dando con la tecla en este Gran Premio de Azerbaiyán, donde parecen relegados a los últimos puestos.

No está siendo el mejor fin de semana para Aston Martin. La escudería británica ha sufrido de lo lindo durante las dos sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, no superando la 15ª plaza en ninguna de las sesiones.

Ya se preveía que los de Silverstone iban a tenerlo complicado este fin de semana, sobre todo con las largas rectas del circuito de Bakú. Y no ha habido sorpresa, al menos por ahora. Fernando Alonso fue 15º en los Libres 1 y 19º en los Libres 2, aunque las esperanzas del asturiano siguen intactas para este fin de semana.

"Siempre es un divertido desafío pilotar en este estrecho y rápido circuito. A juzgar por los tiempos por vuelta, parece que aún nos queda algo de ritmo por mejorar este fin de semana. Necesitas el equilibrio aerodinámico y la resistencia al avance en este circuito y es donde tenemos que mejorar. Veremos lo que podemos encontrar esta noche", señaló el español.

"Hemos conseguido buenas vueltas durante las dos sesiones de hoy y recolectado información que nos va a ayudar mañana en clasificación y también el domingo en carrera. Las condiciones dicen que va a hacer bastante viento, así que tenemos que ver qué impacto tiene eso mañana en nuestro rendimiento a una vuelta", agregó.

A pesar de que Fernando Alonso ha optado por mantenerse optimista, lo cierto es que resulta complicado imaginar a los Aston Martin batallando por estar entre los diez primeros en este Gran Premio. Veremos si consiguen dar con la clave, pero sobre el papel, tocará sufrir.