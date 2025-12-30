Un excompañero de Alonso desvela las diferencias con Hamilton: "Él quiere ganar, pero Lewis..."

Nelshino Piquet, quien fuera compañero de Fernando Alonso en Renault, dice que el asturiano es incombustible: "Quiere ganar como el primer día".

Fernando Alonso tiene 44 años y el hambre de ganar del primer día. Los que han trabajado con él lo saben. Quien fuera su compañero en Renault, Nelshino Piquet, ha desvelado las diferencias entre Fernando y un Lewis Hamilton que parece completamente rendido en Ferrari.

En el podcast 'Pelas Pistas', Piquet habla así de Alonso: "Ves a Fernando, independientemente de su edad, todavía desea ganar con toda sus fuerzas y se va de la Fórmula 1, hace el Dakar, la IndyCar, vuelve y sigue siendo competitivo".

"Ves sus ojos y su lenguaje corporal, Fernando todavía quiere ganar como en el primer día y Lewis Hamilton, en las entrevistas, hace ver que no es tan bueno, esto y lo otro", detalla las diferencias entre los dos campeones.

También analiza a otro campeón, a Sebastian Vettel. "Vettel, al final de su carrera, estaba pilotando ante Lance Stroll y casi siempre estaba por delante, pero Lance estaba justo ahí con él. Ahora, puede ser que Stroll no se esté implicando tanto, pero no está ni de lejos cerca de Fernando", dice.

Porque Alonso nunca se rinde: "Siempre ves a Fernando entre los diez primeros, ya sea clasificación o carrera".

Y quiere más. Alonso aspira a volver a ser campeón con las nuevas normas de la Fórmula 1 a partir de 2026. Con Aston Martin. El año que viene será clave para ver si puede o no volver a luchar por el título.