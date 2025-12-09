El enigmático mensaje Fernando Alonso... ¿adelantando su retirada de la F1?

El asturiano cumplirá 25 años en la Fórmula 1 en 2026 y adelanta que podría haber una celebración especial en la última carrera, en Abu Dhabi.

Una vez finaliza la temporada 2025 de Fórmula 1, equipos y pilotos ya piensan en el próximo reto: un 2026 en el que todo podría cambiar. Otros coches podrían dar la sorpresa y estar en lo más alto. Fernando Alonso, por cierto, cumplirá 25 años en la competición.

En la 'BBC' le preguntaron si había pensado alguna celebración especial para estos 25 años... y Fernando dejó una frase muy enigmática.

"Todavía no. Creo que Abu Dhabi el año que viene quizá sea más especial...", respondió el piloto de Aston Martin.

Una frase que podría interpretarse como una posible retirada a finales de la temporada que viene. No es la primera vez que dice algo así.

El asturiano ha repetido que si el Aston Martin es competitivo, si puede luchar por podios y por victorias, 2026 será su última aventura en el Gran Circo.

Fernando tiene 44 años. Está en el final de su carrera y en algún momento tiene que llegar su marcha. a pesar de su pasión, por su obsesión por ganar. Un Aston Martin rápido provocaría esa fiesta de Alonso en Abu Dhabi, una fiesta de despedida. De dolorosa despedida.